Ülkede idam için imza kampanyası başlatıldı

Ayaklı Gazete’ye ulaşan haberlere göre, gerek ülkemizde gerekse Türkiye’de yaşanan çocuk cinayetleri nedeniyle toplum tedirginlik yaşarken bazı kişilerin idamın yasallaşması için çalışma yaptığı bildirildi.

Bize ulaşan bilgilere göre, bir grup vatandaşın idamın yasallaşması için imza kampanyası başlattığı ve bunun içinde sosyal medyadan çağrıda bulundukları ifade edilmekte.

İdam isteyen kişilerin hazırlamış olduğu dilekçeyi Cumhuriyet Meclisi’ne göndermek için imza kampanyası başlatması sonrasında bazı kişilerin buna destek verirken, bazı duyarlı vatandaşların ise idamın demokratik bir ülkeye yakışmadığını ifade ederek tepki gösterdikleri gelen haberler arasında.

Türkiye’de de bir süreden beridir tartışılan idam konusunun son günlerde daha çok dillendirildiği dikkatlerden kaçmamakta.