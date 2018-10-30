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“Uganda'da bile böylesi görülmez”

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı çevre duyarlısı vatandaşlarımız, insan oğlunun yaşadığı çevreyi koruması gerekirken, bizim ülkemizde bunun tam tersi yapıldığını söyleyerek, bize gönderdikleri bir fotoğrafla sitemlerini paylaştılar.

“Uganda'da bile böylesi görülmez”
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Fotoğrafı sabahın erken saatinde kamusal yeşil alan olan Kumsal Parkı'nda çeken Lefkoşa sakini çevre dostu vatandaşımız "Bu çekirdek kabuklarını yer atmak gerine neden bir poşete atmıyorlar anlamıyorum. Oysa az ötede derin çöp bidonu var" açıklamasını yaptı.

Parkın içerisinde bulunan tüm oturma bankalarındaki durum aynen böyle olduğunu dile getiren vatandaşımız “Uganda'da bile böylesi görülmez. Maalesef geri kalmış ülkelerde bile insanlar yaşadığı kullandığı çevreyi emiz tutmakta” dedi.

Bu şekilde kirletenlerin mutlaka cezalandırılması gerektiğini söyleyen duyarlı vatandaşımız, “Cezalandırma olmazsa bu gibi kişilerin sayısı her geçen gün artacak” dedi.

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