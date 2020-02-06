“Üç liralık ürüne 5 lira posta ücreti mi alınır?”

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bir vatandaşımız geçtiğimiz haftalarda kargo yoluyla çok düşük bir ücrete aldığı ürün için Posta Dairesi’ne yaptığı ödemeyi bizlerle paylaşarak isyanını dile getirdi.

Vatandaşımız, geçmişte sadece mesaj ücreti ödeyip kapısına kadar getirilen ürünler için yeni uygulamaya giren yöntemi eleştirerek “Normalde ücretsiz olarak kapınıza kadar gelen veya sadece 1 TL mesaj ücreti aldıkları bu ufacık Çin’den 3 TL'ye aldığım paket için 5 TL istediler. 3 TL'si pakete ait, 2 TL'si gelin alın diye attıkları mesaj ücreti” dedi.

Bu arada artık kapısına kadar getirmenin de olmadığına dikkat çeken vatandaşımız, “Bu ürünü almak için oraya gideceğim benzin paramı kim ödeyecek. 3 TL ye al 5 TL daha öde. Anlaşılan hükümete seyrüsefer zammı yetmemiş” diyerek sitem etti.

Ülkede hayatın her geçen gün pahalılaştığını ancak bunu hükümet edenlerin veyahut siyasetçilerin görmezden geldiğini savunan vatandaşımız “Bu gidişatla cebimizde sokağa çıkacak veya alışveriş yapacak bir kuruşumuz dahi kalmayacak” diyerek sözlerini tamamladı.