Turistler çöpün pisliğin içinde yatmaya mahkum edildi

Ayaklı Gazete’ye ulaşan Girne bölgesi sakini bazı vatandaşlarımız, ülkemizde hava sıcaklıklarının 30 derecenin üzerinde olması nedeniyle ülkemizde yaşayan birçok yabancı turistin halen plajlarda denize girdiğini ancak bazı plajların hizmete kapatıldığı için turistlerin mağduriyet yaşadıklarını gözlemlediklerini dile getirerek sitemlerini paylaştılar.

Vatandaşlarımız fotoğrafta görülen gerin Kervansaray Plajı olduğunu belirterek “Plajı erken kapatan Belediye turistleri hizmetsiz bırakıp, çöpün pisliğin içinde yatmaya mahkum ediyor” diyerek bunun çok yanlış olduğunu ifade ettiler. Pazar günü belediye tarafından hizmete kapatılan bu plajda 200’ün üzerinde çoğunluğu turist olan insan olduğunu söyleyen vatandaşlarımız “Ülkeye turist gelmesini istiyorsak, öncelikle plajlarımızı yıl 12 ay hizmete açık tutmalıyız ve hizmet vermeliyiz” diyerek sözlerini tamamladılar.