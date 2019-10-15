Turistler çöpün pisliğin içinde yatmaya mahkum edildi

Vatandaşlarımız fotoğrafta görülen gerin Kervansaray Plajı olduğunu belirterek “Plajı erken kapatan Belediye turistleri hizmetsiz bırakıp, çöpün pisliğin içinde yatmaya mahkum ediyor” diyerek bunun çok yanlış olduğunu ifade ettiler.
Pazar günü belediye tarafından hizmete kapatılan bu plajda 200’ün üzerinde çoğunluğu turist olan insan olduğunu söyleyen vatandaşlarımız “Ülkeye turist gelmesini istiyorsak, öncelikle plajlarımızı yıl 12 ay hizmete açık tutmalıyız ve hizmet vermeliyiz” diyerek sözlerini tamamladılar.