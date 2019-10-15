banner255
banner69
Eski dostlardan acı fatura
Eski dostlardan acı fatura
84 0
Oklar hedeflere atıldı
Oklar hedeflere atıldı
15 0
 
Küçük kardeşler kayıp
Küçük kardeşler kayıp
38 0
Düellonun kazananı yok
Düellonun kazananı yok
23 0
Sınavda boş kağıt verdi tam puan aldı
Sınavda boş kağıt verdi tam puan aldı
144 0
Gargaya acı gaymak
Gargaya acı gaymak
100 0
Mesarya zevkten dört köşe
Mesarya zevkten dört köşe
142 0
banner82

Turistler çöpün pisliğin içinde yatmaya mahkum edildi

banner27

Ayaklı Gazete’ye ulaşan Girne bölgesi sakini bazı vatandaşlarımız, ülkemizde hava sıcaklıklarının 30 derecenin üzerinde olması nedeniyle ülkemizde yaşayan birçok yabancı turistin halen plajlarda denize girdiğini ancak bazı plajların hizmete kapatıldığı için turistlerin mağduriyet yaşadıklarını gözlemlediklerini dile getirerek sitemlerini paylaştılar.

Turistler çöpün pisliğin içinde yatmaya mahkum edildi
banner267

 

Vatandaşlarımız fotoğrafta görülen gerin Kervansaray Plajı olduğunu belirterek “Plajı erken kapatan Belediye turistleri hizmetsiz bırakıp, çöpün pisliğin içinde yatmaya mahkum ediyor” diyerek bunun çok yanlış olduğunu ifade ettiler.

Pazar günü belediye tarafından hizmete kapatılan bu plajda 200’ün üzerinde çoğunluğu turist olan insan olduğunu söyleyen vatandaşlarımız “Ülkeye turist gelmesini istiyorsak, öncelikle plajlarımızı yıl 12 ay hizmete açık tutmalıyız ve hizmet vermeliyiz” diyerek sözlerini tamamladılar.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.