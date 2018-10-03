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Turist vizesiyle gelenlerin sonucu banklarda uyumak

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, ülkemizde son zamanlarda kimlikle giriş yaparak bir aylık turist izni alan ve çalışmak için gelen kişilerin oldukça arttığını ancak bu kişilerin birçoğunun ilk hafta sonunda ceplerinde bir kuruş kalmaması nedeniyle fotoğrafta görüldüğü gibi park ve bahçelerde bankların üzerinde uyuduklarını iddia ettiler.

Turist vizesiyle gelenlerin sonucu banklarda uyumak
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Fotoğrafta görülen kişiyi geçtiğimiz günlerde Lefkoşa’daki Kuğulu Park’ta sabah saatlerinde bu şekilde görüntülediklerini söyleyen vatandaşlarımız, bu veya bunun gibi birçok kişinin ülkeye çalışarak para kazanıp karınlarını doyurmak amacıyla turist vizesiyle giriş yaptıklarını ancak iş bulamayınca banklarda uyumak zorunda kaldıklarını savundular.

Bu gibi ceplerinde para kalmadığı için pansiyon yerine banklarda uyumak zorunda kalan kişilerin ilerleyen günlerde karınlarını doyurmak için başta hırsızlık olmak üzere çeşitli suçlar işleyebileceklerini ifade eden vatandaşlarımız, artık ülkeye girişte turist vizesi verilmesi olayının kaldırılması gerektiğini sözlerine eklediler.

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