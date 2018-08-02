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Tur gezileri, bilet fiyatlarını uçurdu

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan haberlere göre, ülkemizde tatil yapmak yerine yurt dışında gezi tatili yapmayı tercih edenlerin sayısının her geçen gün arttığı bildiriliyor.

Tur gezileri, bilet fiyatlarını uçurdu
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Bize ulaşan bilgilere göre, başta Türkiye’nin Karadeniz ve İstanbul ile Ankara ve Eskişehir bölgelerine düzenlenen tur gezileri oldukça rağbet görürken, Balkan ülkelerine de yapılan gezilere rağbet olduğu gelen bilgiler arasında.

Turizm acentelerinin bu geziler için neredeyse bir yıl öncesinde uçak biletlerini ilgili firmalardan almalarından dolayı da normal uçak biletlerinin ülkemizde oldukça pahallılaştığı bize ulaşan bilgiler arasında bulunmakta.

Bu konuda yetkililerin bir önlem almakta zorlandığı bu nedenle de bilet fiyatlarının astronomik fiyatlara ulaştığı ifade ediliyor.

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