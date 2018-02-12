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“Trafikte ne zaman Avrupalı olacağız?”

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan trafikte duyarlı bir sürücümüz, ülkemiz trafiğinde yapılanları gördükçe kriz yaşadığını ifade ederek, trafikte Avrupalı olmak için ülkemizde çok daha fazla zaman geçmesi gerekeceğini savundu.

“Trafikte ne zaman Avrupalı olacağız?”
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Vatandaşımız bazı Kıbrıslı Türk sürücülerin gittikleri herhangi bir Avrupa ülkesinde, Avrupa vatandaşı gibi araç kullanırken, kendi kara sahalarında yani KKTC’de başkalaşmasının nedenlerinin çok fazla olduğunu belirtti.

“Küçük bir örnek. Güney Kıbrıs'ta sürücülerin yol güvenliğini sağlamak adına tozlanan fosforlar tek tek silinirken, Kuzey Kıbrıs'ta taksiciler, polisin gözü önünde, birden çok tarafın hayatını ve aracını tehlikeye atan sürüşler yapabiliyor” diyen vatandaşımız, bu duruma artık sessiz kalamayacağını kaydetti.

Ülkemizde sürücülerin her geçen gün daha da kötü sürüşler yaptığını savunan vatandaşımız, “Ahlak ve adap, Dingo'nun ahırına bağımlı seyrediyor. Daha ne olsun” diyerek sözlerini tamamladı.

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