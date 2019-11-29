Trafikte kuralsızlık kural oldu

Ayaklı Gazete’ye ulaşan duyarlı bir sürücümüz, ülkemiz yollarında her gün tuhaf olaylarla karşılaştığını dile getirerek, dün karşılaştığı bir durumu fotoğraflayarak sitemlerini bizlerle paylaştı.

Fotoğrafta görülen araçla Lefkoşa-Mağusa anayolunun Hamitköy-Haspolat arasında karşılaştığını anlatan vatandaşımız “Araçta ne taşınıyor anlamadık. Ancak sanki kanatlanmış uçak gibi görünüyordu” diye konuştu.

Vatandaşımız bu duruma biraz da mizah katarak, sanki pistte kanatlanacak bir uçak gibi göründüğünü dile getirerek “Pilottan kuleye, pilottan kuleye'' -''Kule dinlemede'' -''Kalkışa izin var mı kule?'' gibi bir espri yaptı.

Bu durumun benzerlerinin oldukça fazla olduğunu belirten vatandaşımız, ülkemizde kuralsızlığın kural olduğunu dile getirdi.