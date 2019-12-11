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Trafikte ihmal büyük sorunlar yaratabilir

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bir vatandaşımız, dün sabah saatlerinde Lefkoşa trafiğinde rastladığı fotoğraftaki çekici ve üzerindeki van araç için görüşlerini bizlerle paylaşarak sitemlerini dile getirdi.

Trafikte ihmal büyük sorunlar yaratabilir

Ülkemiz trafiğinin her geçen gün arap saçına döndüğünü özellikle sabah saatlerine trafik yoğunluğunun çekilmez bir hal aldığını söyleyen vatandaşımız, dün sabah saatlerinde trafikte önünde giden çekici üzerindeki van aracın görüntüsünün kendisini endişelendirdiğini ifade etti.  

Fotoğrafta görüldüğü gibi çekici üzerindeki aracın sol yana yatmış vaziyette olduğunu belirten vatandaşımız, “Bu nedir yahu. Ha düştü ha şimdi düşecek diye diye trafiğin içinde ilerledi” dedi.

Özellikle ülkedeki yolların durumunun göz önünde bulundurulduğu zaman bu şekilde tehlikeli sürüş yapan veya taşımacılık yapan sürücülerin uyarılması gerektiğini ifade eden vatandaşımız, trafikte bir anlık dikkatsizliğin büyük sorunlar yaratacağını unutmamak gerektiğini sözlerine ekledi.

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