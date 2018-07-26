Trafikte bu gibi ihmallere yer yok

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı duyarlı araç sürücüleri, bazı sürücülerin halen daha trafikte en ufak bir hatanın geri dönülmez sonuçları olacağını bilmeden hareket ettiğini belirterek, bize gönderdikleri fotoğrafla sitem ettiler.

Fotoğrafta görülen van tipli minibüsün Lefkoşa’dan Girne’ye kadar içinde yolcu olduğu halde kapı açık geldiğini iddia eden duyarlı sürücülerimiz, bu aracın içinde yolculuk yapan kişilerin ani bir fren veyahut direksiyon hakimiyetini kaybetmesi durumunda kapıdan savrulma tehlikesiyle karşı karşıya kalacaklarını savundular. “Eğer bu aracın kliması çalışmıyorsa, araç yola çıkmamalıydı. Ya da yolcu vatandaşlar bu kapının açılmasını istemiş olsalar da bu durum izah edilerek kapının emniyet için kapalı kalması gerektiği onlara anlatılmalıydı” diyen duyarlı sürücülerimiz, trafikte biraz daha dikkatli olmak gerektiğinin altını çizdiler.