Trafikte böyle sorumsuzluk olmamalı

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bir vatandaşımız, geçtiğimiz hafta Lefkoşa – Mağusa anayolunda karşılaştığı fotoğraftaki durum ile ilgili sitemlerini bizlerle paylaşarak trafikte böyle sorumsuzca hareketin olmaması gerektiğini ifade ederek görüşlerini aktardı.

"Motora dikkatli bakın. Bilerek TIR’ın önüne geçip motorunun önünü havaya kaldırdı. Bu hareketi yol boyunca yapmaya devam etti. Yani bu motorlu sürücü canına mı susadı anlamadık. Üstelik bu motor da değil bir ATV denilen motor tipidir ve bu araçlar çok tehlikelidir” diye konuşan duyarlı sürücümüz, ATV sürücüsünün ne yapmak maksadıyla bu hareketi yaptığını sorguladı.

Anayolda bu şekilde motorun önünü kaldırmanın çok tehlikeli olduğunu zira araçların süratlerinin en az 80 km olduğunu söyleyen vatandaşımız “Bu ATV’li motor sürücüsü dengesini kaybedip savrulsa ve o TIR’ın altına girse TIR şoförü vicdan azabından ölür herhalde" diyerek trafikte sorumsuzca hareketlerin büyük acılar doğurabileceğini unutmamak gerektiğiniz sözlerine ekledi.