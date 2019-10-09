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Trafik ve yol levhalarından ne isteniyor?

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, uzun zamandır dikkatlerini çeken bir konuyu bizlerle paylaşarak sitemlerini dile getirdiler.

Trafik ve yol levhalarından ne isteniyor?
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Vatandaşlarımız, yollarımızda sürücüler için önemli olan trafik ve yol levhalarının bazı kendini bilmez kişilerce fotoğraftaki şekilde görüldüğü gibi zarara uğratıldığını söyleyerek bunun kabul edilemez bir olay olduğunu vurguladılar.

“Bu tabelalara zarar vererek ne anlıyorlar? Neden böyle bir davranışta bulunuyorlar? Anlamak mümkün değil” diyen vatandaşlarımız, insanların her geçen gün medenileşmek yerine ilkelleştiğini savundular.

Bu trafik veya yol levhalarının yollarımızda sürücüler için bir rehber olduğunu unutmamak gerektiğini söyleyen duyarlı sürücülerimiz, tabelalara zarar veren kişi veya kişilerin tespit edilerek cezalandırılması gerektiğini sözlerine eklediler.

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