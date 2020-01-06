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Trafik tabelası mı bilmece tahtası mı?

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı sürücü vatandaşlarımız, bize gönderdikleri bir fotoğrafla yollarımızdaki alt yapının yalnızca asfaltlarla değil her yönüyle çöktüğünü dile getirerek bu konudaki sitemlerini paylaştılar.

Trafik tabelası mı bilmece tahtası mı?

“ABD'nin California ili, Los Angeles ilçesi, San Diego nahiyesi, Dörtyol köyünden örnek, bilgilendirici bir trafik tabelası” diyerek sözlerine başlayan sürücü vatandaşlarımız fotoğrafta da görüldüğü gibi Dötyol Kavşağı yakınlarında bulunan trafik tabelasının neredeyse hiç okunmaz olduğunu belirtti.

Bu şekilde trafik tabelası mı yoksa bilmece tahtası mı olduğu belli olmayan tabelaların ülkenin dört bir yanında olduğunu iddia eden sürücü vatandaşlarımız, “Karayolları Dairesi çalışanları bu ülkede ne iş yapıyor çok merak ediyoruz. Bu yolları kullanan bir Karayolları Dairesi çalışanı yok mu görsün bu tabelaları. Yoksa çalışanların gözlerinde problem mi var acaba” diyerek sözlerini tamamladılar.

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