Trafik ışıkları düzenleme istiyor

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı sürücü vatandaşlarımız, ülkemizde trafiğin gerçektende anlaşılmaz bir karmaşa içinde olduğunu savunarak, bize gönderdikleri bir fotoğrafla sitemlerini paylaştılar.

Fotoğrafta görülen trafik ışıklarının Lefkoşa’daki Alpet ışıkları olarak bilinen yer olduğunu dile getiren vatandaşlarımız bu ışıkların hatalı çalıştığını iddia ederek düzeltilmesi için birilerinin hayatının kaybetmesinin mi beklendiğini sorguladılar.

“Birileri bir zahmet bu Altınbaş ışıklarının olduğu trafik ışığına müdahale eder inşallah. Özellikle Lefkoşa Sanayi bölgesinden çıkacak olanlar yeşili görmüyor. Tahmini olarak yola çıkanlar var. Az önce bir kaza ucuz atlatıldı.Işık bu şekilde takılı kaldı” diyerek yetkililere çağrıda bulundular.

Trafik ışıklarının her yerde çok önemli olduğunu belirten vatandaşlarımız, Hamitköy’deki trafik ışıklarının ise zamanlamasının düzeltilmesi gerektiğini dile getirerek bu konuda ilgileri göreve davet ettiler.