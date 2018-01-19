Trafik ihmale gelmez

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı sürücülerimiz, ülkemizde trafik kazalarının sürekli yaşandığını ve bu kazaların büyük çoğunluğunun dikkatsizlik nedeniyle meydana geldiğini ifade ederek bize gönderdikleri bir fotoğrafla yollarda tehlikenin kol gezdiğini belirttiler.

Fotoğrafta görülen Resmi Hizmet Aracı’na geçtiğimiz günlerde Lefkoşa içerisinde rastladıklarını söyleyen vatandaşlarımız, kamyonet tarzı bu aracın üzerinde bulunan hurda çeşitli araç gerecin hiçbir tedbir alınmadan taşındığını ifade ettiler.

Vatandaşlar, “Bu kamyonetin arkasında taşınan hurdalıklar öylesine savrularak yerleştirilmiş şekilde yoluna devam ediyordu. Fotoğrafta da görüldüğü gibi herhangi bir ip veya halatla bağlı olmayan bu hurdaların bazıları kamyonetin dışına sarktıydı. Umarız birilerinin başını derde sokmamıştır” diye konuştular.

Ülkemizde yolların oldukça kötü durumda olduğuna dikkat çeken vatandaşlarımız, bu kötü yollarda her an için bir çukura düşüleceğini hesaba katarak bu şekilde kamyonete yükleme yapılmaması gerektiğini dile getirdi.

Vatandaşlarımız, “Herkes biraz daha sorumlu davranarak üzerine düşen görevi yapmalıdır. Aksi takdirde görünmez kazalarla büyük sorunların ortaya çıkabileceğini unutmayalım” dediler.