Ayaklı Gazete’ye ulaşan duyarlı bir vatandaşımız, dün Mağusa’nın Maraş bölgesinde karşılaştığı fotoğraftaki kamyon ve sürücüsüyle ilgili görüşlerini bizlerle paylaşarak sitem etti.

Fotoğrafta da görüldüğü kamyonun arkasında inşaat kumu veya çakılı olduğunu ancak kamyonun ne arka kapağının olduğunu ne de üzerinde bir örtü olduğunu belirten duyarlı vatandaşımız, “Herhalde bu kamyon sürücüsü uzayda yolculuk yapıyor. Zira arkadan gelen araçların kum ve çakıla boğulduğunun farkında değildi” dedi.

Bu arada kamyonun plakasının da olmadığını ayrıca arka lastiklerinde çamurluklarının da bulunmadığına dikkat çeken vatandaşımız, “Bu kamyon sürücüsü ya bir polis veya bu kamyon bir devlet kurum veya kuruluşuna ait bir araç. Yoksa ülkede son zamanlarda sürücülere göz açtırmayan polislerin elinden kurtulması imkansız” dedi.

Ülkede trafik güvenliğini tehlikeye atan bu gibi araç ve sürücülerin yollarda olmaması gerektiğini belirten vatandaşımız “Ama trafik güvenliğini kim takar ki anlayışı var olduğu sürece kazaların olması kaçınılmaz” diyerek sözlerini tamamladı.