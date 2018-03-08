Trafik bu şekilde saygısız sürücülerle arapsaçına dönecek

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, son zamanlarda trafikte dikkatlerini çeken bazı olaylardan birinin de normal yolunda seyreden sürücülerin adeta enayi yerine konularak başka şeritten gelerek önüne geçip dönüş yapması olduğunu dile getirerek sitem ettiler.

Bizlere bir fotoğraf göndererek son şahit oldukları bir olayı aktaran duyarlı sürücülerimiz, “Fotoğrafta da görüldüğü gibi biz şeridimizde ilerleyip Yakın Doğu Bulvarı’na dönüşe geçmeye çalışırken, sol şeritten gelen Türkiye plakalı bir başka sürücü kimseyi sallamayarak ikinci bir şerit oluşturarak dönüşe geçti” diyerek bunun kabul edilemez bir hareket olduğunu kaydettiler.

Vatandaşlarımız, bu şekilde her sürücünün saygısızca araç kullanması halinde ülkede zaten gün geçtikçe zorlaşan trafiğin adeta arapsaçına dönerek içinden çıkılmaz bir hal alacağını sözlerine eklediler.