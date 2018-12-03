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“Trafik böyle sorumsuzlukları kaldırmaz”

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“Trafik böyle sorumsuzlukları kaldırmaz”
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Ayaklı Gazete’ye ulaşan duyarlı bir sürücümüz, dün İskele – Karpaz anayolunda karşılaştığı fotoğraftaki araç ile ilgili sitemlerini bizlerle paylaştı.

Fotoğrafta görüldüğü gibi kamyonet tarzı aracın üzerinde demir kolonların bir yere taşındığını ancak kolonların büyük bir kısmının kamyonetin dışında ve neredeyse sol banketin tamamını kapattığını ifade eden duyarlı sürücümüz “Bu kamyonet sürücüsü ne yapmaya çalışıyor anlayamadım. Ancak yol kenarında bir yaya veya bisikletli olsa onu belki de öldürecek” diyerek böyle bir ihmalin kabul edilmez olduğunu kaydetti.

Bu gibi araç sürücülerinin tespit edilerek cezalandırılması gerektiğini belirten duyarlı vatandaşımız, trafikte kimsenin sorumsuzca hareket etmemesi gerektiğini zira trafiğin sorumsuzluğu kaldıramayacak kadar hassas bir olay olduğunu dile getirdi.

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