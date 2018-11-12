Topla tüfekle yıkılmayan surları yıkıyordu

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı Mağusa sakini bazı vatandaşlarımız, geçtiğimiz Cuma akşamı şahit oldukları bir olayı fotoğraflayıp bizlere göndererek sitemlerini paylaştılar.

Mağusa sakini vatandaşlarımız, Mağusa’nın simgesi olan Kaleiçi surlarının son zamanlarda bazı yüksek araçlar nedeniyle büyük tehdit altında olduğunu belirterek, geçtiğimiz Cuma akşamı fotoğrafta da görüldüğü gibi uzun araç üzerinde bulunan yüksek bir iş makinesinin surların girişindeki kale kapısına takıldığını kaydettiler.

“Yüzyıllardır topla tüfekle yıkılmayan bu surlar az daha bu araç tarafından yıkılıyordu” diye konuşan Mağusalı vatandaşlarımız, öğle saatlerinde ise bir kamyonetin sur kapısına takılmak üzereyken uyarılmasıyla geri döndüğünü kaydettiler.

Bu bölgeye büyük uyarı tabelaları konması gerektiğini söyleyen vatandaşlarımız, fotoğrafta görüldüğü gibi iş aracının Türkiye plakalı olduğuna dikkat çektiler.