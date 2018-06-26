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TMT Derneği lokali içler acısı

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan eski TMT mücahidi bazı vatandaşlarımız, ülkemizin bugünlere gelmesinde mihenk taşı olan mücahitlerin bir çatı altında toplandığı dernekleri olan Türk Mukavemet Teşkilatı Derneği’ne ait birçok yerde bulunan lokallerinin yanlış kullanıldığını iddia ederek sitemlerini bizlerle paylaştılar.

TMT Derneği lokali içler acısı
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Özellikle Lefkoşa’da Kızılbaş bölgesinde bulunan dernek lokalinin bir meyhane veya kumarhane gibi kullanıldığını ve bayrakların da indirildiğini savunan mücahit vatandaşlarımız, TMT yemini bayrak üzerine yapılmıyor muydu? Bu bina kahvehane mi oldu?” diye tepkisini gösterdi.

Mücahitler, “Bu lokallerin bu şekilde kullanılması bizleri oldukça üzmektedir. Bizlere yakışır şekilde bir dernek lokalinden daha çok meyhane veya kumarhane gibi çalıştırılan bu yerlerin neden bu şekilde çalıştırılmasına izin veriliyor” diyerek sorguladılar.

Dernek lokallerine giden kişilerin buralarda vakit geçirirken gürültü patırtı olmasını istemediği için buralara gittiğini ifade eden mücahit vatandaşlarımız, bu konuda yetkilileri göreve davet ettiler.

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