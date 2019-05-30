Teller de fayda etmedi

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, ülkemizde geçmiş yıllarda birçok yayanın hayatını kaybettiği Lefkoşa – Girne anayolu üzerindeki Bulut İnşaat sitesinin olduğu yere çekilen demir tellerinde buradan yayaların karşıdan karşı geçmelerine engel olmadığını iddia ederek sitemlerini paylaştılar.

Bu fotoğrafın Lefkoşa-Girne anayolu Bulut İnşaat sitesi önünde çekildiğini belirten vatandaşlarımız, “Burada inen ve binen otostopçularla ilgili olarak yeşil kafes benzeri bir engel kondu. Ancak burada hala inen ve binen otostopçular var ve yol kenarının çok daraldığı tehlikeli bir nokta halini aldı" dediler.

İnsanlarımızın neden bazı şeylere uyum sağlamakta güçlük çektiklerini ifade eden vatandaşlarımız, yıllarca bu noktada yaşanan kazalardan ve ölümlerden dolayı buraya tellerin çekilmesine karşın halen burada otostop çekilmesinin mantığını anlayamadıklarını sözlerine eklediler.