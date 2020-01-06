"Telekomünikasyon özelleştirilsin" diyenlerin ekmeğine yağ sürülüyor

Ayaklı Gazete’ye ulaşan Girne’de sakin bir vatandaşımız, ülkede bazı devlet dairelerinin iş yapma kabiliyetinin kalmadığını iddia ederek özelleştirilmesinin halkın menfaatine olacağını gördüklerini dile getirerek yaşadığı bir sorunu bizlerle paylaşarak sitemlerini dile getirdi.

Vatandaşımız “Günlerdir ev internetim ADSL arızası nedeniyle yok. Internet sağlayıcısı firmayı arıyorum, topu Telefon Dairesine atıyor. Onlara ulaşmak ise ancak sesli mesajla mümkün. Arıza bildiriyorum; O gün bu gün arayan yok” diyerek bu duyarsızlığa isyan etti…

Bu şekilde günlerce hatta haftalarca hiçbir sorunu çözülmeyen vatandaşın çok olduğunu dile getiren Girne sakini vatandaşımız "Telekomünikasyon Dairesi özelleştirilsin" diyenlerin ekmeğine yağ süren daire çalışanları kına yaksınlar. Beni zorla iki özel telefon şirketinden birinden internet almaya zorluyorlar” dedi.

Telekomünikasyon Dairesi’nin personel eksikliği nedeniyle mi yoksa elinde malzeme olmaması nedeniyle bu şekilde günlerdir sorunlarının çözülmesini bekleyen insanlara yardım edemediğini sorgulayan vatandaşımız, insanların devletten umudunu kesmemesi için hizmetin zamanında ve hızlı olması gerektiğini sözlerine ekledi.