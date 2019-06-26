Teknecik zehir saçmaya devam ediyor

Ayaklı Gazete’ye ulaşan Girne bölgesinden bazı vatandaşlarımız, geçtiğimiz gün Esentepe bölgesinden Girne’ye giderken gördükleri fotoğraftaki manzara karşısında şok olduklarını dile getirerek, bunun bile bile ölüm solumak olduğunu ifade ettiler.

Bu bölgeye ilk kez giden bir kişinin Girne’ye doğru ilerlerken bu manzarayla karşılaşması durumunda deniz kenarında bir sanayi kuruluşunun çalıştığını sanacağını ifade eden vatandaşlarımız, “Fotoğrafta da görüldüğü gibi kapkara duman çıkaran Teknecik Elektrik Santrali’nin bacalarıdır. Bu çıkan duman hem çevreyi yok ediyor, hem de insanları zehirliyor” dedi.

Yıllardır söylenmesine karşın neden buraya filtre takılmadığını sorgulayan vatandaşlarımız “Buraya filtre takmak çok mu zor? Devletin her tarafa yaptığı fuzuli harcamalar görülürken, ihtiyaç olan yere bir filtre takmak akıllarına gelmiyor mu?” diye sorguladılar.

Yetkililerin sürekli olarak hasır ettiği bu sorunun bölgedeki insan hayatını ve doğayı mahvettiğini sözlerine ekleyen vatandaşlarımız, artık bu duruma bir dur demenin zamanı geldiğini ifade ettiler.