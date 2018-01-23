Teknecik yine zehir saçıyor

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı çevre dostu vatandaşlarımız, ülkemizde elektrik üretiminin yapıldığı iki santralden biri olan Teknecik Elektrik Santrali’nin son günlerde yine etrafına zehir saçtığını dile getirdiler.

Bize ulaşan çevre dostu vatandaşlarımız, geçtiğimiz günlerde Esentepe bölgesinde doğa gezisi yaptıklarını dile getirerek, bu doğa gezisi sırasında fotoğrafını gördüğümüz Teknecik Elektrik Santrali’nden yükselen kara dumanları görünce hasta olduklarını ifade ettiler.

Özellikle gündüz saatlerinde bu santralden yükselen kara dumanın rüzgarın kuzeyden estiği zaman her tarafın kara dumana boğulduğunu kaydeden çevre dostu vatandaşlarımız, “Teknecik Elektrik Santrali’nden etrafa yayılan duman ve küller nedeniyle bölgedeki evlerin balkonları karardı. Ağaçlar kurumaya başladı. Bölgede çeşitli hastalıklar görülmeye başlandı” diye konuştular.

Santralin bacalarına filtre takmanın çok mu zor olduğunu sorgulayan vatandaşlarımız, “Yoksa insan sağlığının hiç mi önemi yok?” diyerek yetkilileri santrale filtre takılması için çağrı yaptılar. Vatandaşlar bu arada sadece Teknecik değil Kalecik Elektrik Santrali’nin de etrafa zehir saçtığını söylediler.