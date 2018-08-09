Teknecik külleri bıktırdı

Ayaklı Gazete’ye ulaşan Çatalköy ve Esentepe bölgesi sakinleri, ülkeye elektrik sağlayan Teknecik Elektrik Santrali’nden etrafa yayılan duman ve küllerden dolayı büyük rahatsızlık duyduklarını dile getirerek sitemlerini bizlerle paylaştılar.

Özellikle rüzgar yönüne göre gerek doğudan batıya, gerekse batıdan doğuya esen rüzgarlardan dolayı Teknecik’ten çıkan duman ve küllerin evlerinin balkonlarında adeta bir karartıya sebep olduğunu vurgulayan bölge sakinleri “Evimizin balkonunu temizleyip yıkadığımız zaman adeta simsiyah bir su ile karşı karşıya kalıyoruz. İki gün sonra bu temizlenmiş balkon yine aynı şekilde kirleniyor” diyerek durumun ne kadar kötü olduğunu ifade ettiler.

Bu konuda hükümete seslenen bölge sakinleri, Teknecik Santrali’ne filtre takımı için harekete geçmeleri çağrısı yaptılar.