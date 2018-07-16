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Tehlike mi o da ne?

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Tehlike mi o da ne?
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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı sürücü vatandaşlarımız, ülkemizde yollarda tehlikenin kol gezdiğini ifade ederek gerek sürücülerin gerekse yolcuların ihmali nedeniyle her an için bir kazanın yaşanabileceğini kaydederek bize bir fotoğraf göndererek sitem ettiler.

Geçtiğimiz gün Haspolat – Lefkoşa arasında önlerinde ilerleyen fotoğraftaki van aracın arkasında yolculuk yapmakta olan bir kişinin adeta canı ellerinde yolculuk yapmakta olduğunu ifaden vatandaşlarımız “Bu yolda zaten normal araçlar bile her 50 metrede bir düştükleri çukurlardan dolayı savruluyor. Van araçlar ise adeta seke seke ilerliyor. Ve bu aracın arkasındaki adam ise top gibi adeta bir sağa bir sola gidip geliyordu” dediler.

Bu van araç arkasındaki yolcu kişi dengesini kaybedip yola düşse yaralanmanın hatta ölümün kaçınılmaz olduğunu söyleyen vatandaşlarımız ama insan hayatının bizim ülkemizde değeri olmadığını sözlerine eklediler.

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