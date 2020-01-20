Tehlike geliyorum diyor

Fotoğrafta görüldüğü gibi kamyonun büyük taşlar taşıdığını ancak taşınan yükün oldukça fazla olduğu için kamyonun kasasının çöktüğünü ifade eden vatandaşlarımız, “Bu kamyon üzerinde taşıması gereken yükün neredeyse iki katını taşıdığı için adeta harabeye dönmüş durumda. Çöken kasadan taşlar neredeyse yola düşüyor. Kamyonun çamurlukları kopmuş vaziyette, ışıkları yok ve plakasız bir şekilde yol almakta” dediler.
Bu gibi adeta ‘tehlike geliyorum’ diyen araçların yollarda olmaması gerektiğini belirten vatandaşlarımız, trafik polislerinin etkin denetim yapmasını talep ettiler.