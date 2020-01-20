banner255
banner69
Ağaçlar şöminelere kurban ediliyor
Ağaçlar şöminelere kurban ediliyor
11 0
Fikro'yu andılar
Fikro'yu andılar
136 0
 
Cimnastikçiler yeni yılı kutladılar
Cimnastikçiler yeni yılı kutladılar
18 0
NASA'daki stajının üçüncü gününde gezegen keşfetti
NASA'daki stajının üçüncü gününde gezegen keşfetti
39 0
Düello penaltılarda bitti
Düello penaltılarda bitti
397 0
Güzelyurt, Grup Fosil’le eğlendi
Güzelyurt, Grup Fosil’le eğlendi
47 0
Duygulu anlar yaşandı
Duygulu anlar yaşandı
36 0
banner374

Tehlike geliyorum diyor

banner27

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, ülkemizde ağır yük vasıtalarının oldukça kötü kullanıldığını ve haddinden fazla yük taşıyarak etraflarına tehlike saçtıklarını dile getirerek, bizlerle bir fotoğraf paylaşarak sitemlerini aktardılar.

Tehlike geliyorum diyor

Fotoğrafta görüldüğü gibi kamyonun büyük taşlar taşıdığını ancak taşınan yükün oldukça fazla olduğu için kamyonun kasasının çöktüğünü ifade eden vatandaşlarımız, “Bu kamyon üzerinde taşıması gereken yükün neredeyse iki katını taşıdığı için adeta harabeye dönmüş durumda. Çöken kasadan taşlar neredeyse yola düşüyor. Kamyonun çamurlukları kopmuş vaziyette, ışıkları yok ve plakasız bir şekilde yol almakta” dediler.

Bu gibi adeta ‘tehlike geliyorum’ diyen araçların yollarda olmaması gerektiğini belirten vatandaşlarımız, trafik polislerinin etkin denetim yapmasını talep ettiler.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.