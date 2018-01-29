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“Tehlike apaçık ben buradayım diyor”

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, ülkemizde her alanda bir laçkalık olduğunu iddia ederek gerek yollarda gerekse devlete ait işyerlerinde sorumsuzluğun dizboyu olduğunu savundular.

“Tehlike apaçık ben buradayım diyor”
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Bize bir fotoğraf gönderen duyarlı vatandaşlarımız, bu fotoğrafın Lefkoşa’daki Başbakanlık Işıkları olarak bilinen noktada çekildiğini belirterek, elektrik kablosunun bu şekilde apaçık şekilde bırakılmasına tepki gösterdiler.

Gerek araç trafiğinin gerekse yayaların sıklıkla kullandığı bir yol olan Bedrettin Demirel Caddesi üzerindeki bu noktadaki açık şekilde olan bu elektrik kablosunun neden kapatılmadığını sorgulayan vatandaşlarımız “Elektrik Kurumu bu işleri yapmayıp da hangi işleri yapacak. Sadece kış gününde ısınmak için elektriğe ihtiyacı olan ailelerin borcundan dolayı elektriğini kesmeye mi yaramakta?” diye sorguladılar.

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