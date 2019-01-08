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Taşkınköy sakini vatandaşların haklı sitemi

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan Taşkınköy sakini bazı vatandaşlarımız, Lefkoşa Türk Belediyesi tarafından yapılan çalışmalar sonucunda Alpet Işıkları ile Devpa arasındaki yolun kaldırımlanarak bölgenin modern bir yol halini aldığını ancak bu yol üzerinde Şefler Pastanesi yanındaki ara sokağa giriş çıkışların büyük tehlike arz ettiğini dile getirerek sitemlerini paylaştılar.

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Taşkınköy sakini vatandaşların haklı sitemi
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 Bölge sakini vatandaşlarımız, bize gönderdikleri resimlerle sıkıntılarını paylaşarak “Bizim bisiklet yolumuz var  Yolumuzda artık su birikintileri, su baskınları yaşanmaz.... Ancak bu ara yoldan ana yola çıkarken veya evimize girerken can güvenliğimiz kalmadı” diyerek, yapılan parkların kendilerini zora soktuğunu ifade ettiler.

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı’ya seslenen bölge sakinleri, buraya ya zabıta dikmelerini ya da kalıcı bir çözüm bulmalarını isteyerek “Buraya zabıta dikerseniz, bütçeniz de bayram eder. Ya da en kısa zamanda kalıcı bir çözüm bulun” diyerek başkana mesaj gönderdiler.

Ana yola çıkışta yaşanabilecek bir trafik kazasının bedelini kim ödeyeceğini sorgulayan vatandaşlarımız, bu kör noktanın bir an önce düzeltilmesini istediler.

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