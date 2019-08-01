Taşkent’teki bayrak bakım bekliyor

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, bayrakların her ülke için bir namus olduğunu, bayraklarının her zaman dalgalanması ve korunması için çalışıldığını ifade ederek, bize gönderdikleri fotoğrafla sitem ettiler.

"Bir ülkenin onuru gururu bayrağıdır. Biz bayrağımızla ay yıldızımızla gurur duyuyoruz ama Taşkent’teki bayrağımız ot dolmuş, boyası kalmamış” diyen vatandaşlarımız,bu konuda neden bir çalışma yapılmadığını sorguladılar.

Zamanında çok güzel bir iş yapıldığını ve dağlarımıza kocaman bizi temsil eden bir bayrak yapıldığını söyleyen vatandaşlarımız “Ama önemli olan bunun yapılması değil idame ettirilmesi gerekli. Mutlaka o bayrağın temizlenmesi ve boyanması için her yıl bir çalışma yapılması şarttır" diyerek yetkilileri göreve davet ettiler.