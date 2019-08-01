 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
banner69
Babutsalar tükeniyor
Babutsalar tükeniyor
50 0
Altan'ın yıldızı parlıyor
Altan'ın yıldızı parlıyor
282 0
 
Hayat Pahalılığı kesintisine yargı freni
Hayat Pahalılığı kesintisine yargı freni
47 0
Pro’da Akbil, Semi-Pro’da Özteknik zafere sürdü
Pro’da Akbil, Semi-Pro’da Özteknik zafere sürdü
35 0
Pedallar bu kez Mağusa içinde döndü
Pedallar bu kez Mağusa içinde döndü
37 0
72 0
Her başarılı futbolcunun arkasında fizyoterapist vardır
Her başarılı futbolcunun arkasında fizyoterapist vardır
39 0
banner82

Taşkent’teki bayrak bakım bekliyor

banner27

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, bayrakların her ülke için bir namus olduğunu, bayraklarının her zaman dalgalanması ve korunması için çalışıldığını ifade ederek, bize gönderdikleri fotoğrafla sitem ettiler.

Taşkent’teki bayrak bakım bekliyor
banner267

"Bir ülkenin onuru gururu bayrağıdır. Biz bayrağımızla ay yıldızımızla gurur duyuyoruz ama Taşkent’teki bayrağımız ot dolmuş, boyası kalmamış” diyen vatandaşlarımız,bu konuda neden bir çalışma yapılmadığını sorguladılar.

Zamanında çok güzel bir iş yapıldığını ve dağlarımıza kocaman bizi temsil eden bir bayrak yapıldığını söyleyen vatandaşlarımız “Ama önemli olan bunun yapılması değil idame ettirilmesi gerekli. Mutlaka o bayrağın temizlenmesi ve boyanması için her yıl bir çalışma yapılması şarttır" diyerek yetkilileri göreve davet ettiler.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.