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Tarım politikasını getirdiği son nokta

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, bir zamanlar ülkemizin sarı altını olarak tanımlanan limonun yıllar geçtikçe azaldığını ve şu anda gelinen noktada tükenme noktasına geldiği için bugünlerde limon almanın her babayiğidin harcı olmadığını kaydettiler.

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Tarım politikasını getirdiği son nokta
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Vatandaşlarımız bize gönderdikleri bir fotoğrafla önceki gün bir marketten aldıkları limonun kilosunu bizlerle paylaşarak “Narenciye memleketim, bal arılarının polen aldığı cennet vatanım güzel ülkemizde geldiğimiz son nokta limonun kilosu 13 TL, 4 tane aldım 10.01 yani 2.5 TL tanesi.” dediler.

Kesinlikle bu fiyat artışının marketin suçu olmadığını ifade eden vatandaşlarımız “Lütfen işyerini rencide için yazmadık, sizlerinde işyerini hedef almamanızı rica ederiz, bu tamamen tarımda yanlış politikalardan mütevelli bir durum. Zira yediveren ağaçlar kaderine terk edildi. Portakal bahçeleri inşaat sermayesine peşkeş çekildi ve bir sürü nedenleri var” diye konuştular.

Vatandaşlarımız bu gidişle birçok sebze ve meyveyi altın fiyatına satın alacaklarını gözlemlediklerini, zira tarımı destekleyici politikası olmayan bir devletin dışa bağımlılığı olacağı için fiyatların daha da artabileceğini sözlerine eklediler.

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