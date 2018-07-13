Tarihi yerlere verilen değer bu mu?

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı çevre dostu vatandaşlarımız, ülkemizin birçok yönüyle tarih tüttüğünü ancak bu tarihi iyi kullanamadığımız ve koruyamadığımızı savunarak bize gönderdikleri bir fotoğrafla sitemlerini paylaştılar.

Fotoğrafta görülen yerin ülkemizin en önemli tarihi yerleşim yerlerinin kalıntılarının olduğu Lapta bölgesindeki Lamboussa Krallığı’nın bulunduğu yer olduğunu dile getirdiler.

Bu tarihi mekanın özellikle yaz aylarında artan turistlerle birlikte ziyaretçilerin akınına uğradığını söyleyen çevre duyarlısı vatandaşlarımız “Ancak gördüğünüz gibi bu tarihi yerleşim yerinde molozlar ve çöpler yığınlar halinde duruyor. Bunu gören turistler ise herhalde bizi lanetliyordular. Zira böyle bir tarihi yer içinde çöplerin olmaması gerekir. Tarihi yerlere verdiğimiz değer bu mu?” diyerek adeta isyan ettiler.

Buraların gerek Lapta Belediyesi gerekse Turizm Bakanlığı tarafından koruma altına alınarak gözümüz gibi bakılması gerektiğini ifade eden vatandaşlarımız, yetkilileri göreve davet ettiler.