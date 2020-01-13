Tarihi yapıların bekçisi yok mu?

Önceki gün güzel havayı fırsat bilerek Mağusa bölgesinde tarihi alanları gezmeye çıktıklarını aktaran duyarlı vatandaşlarımız, çok eski yapılar olan tarihi Salamis Harabelerinin doğal koşullardan dolayı zaten yıprandığını kaydettiler. Bu yetmezmiş gibi fotoğrafta görülen araçlarla harabelerin içine girilmesinin bu tarihi yapıların yok oluşunu hızlandırdığını iddia ettiler.

Bu konuda neden yetkililerin önlem almadığını sorgulayan vatandaşlarımız “Bu tarihi yapıları bekleyen bekçiler yok mu? Yoksa hiç mi değeri yok bu tarihi yapıların. Bu fotoğraf ülke turizminin yok oluşunun resmidir” diyerek sözlerini tamamladılar.