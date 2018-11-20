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Tarihi postane restore bekliyor

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız ülke olarak tarihi eserlerimize ve binalarımıza hiç sahip çıkmadığımızı dile getirerek bu konudaki sitemlerini bir fotoğraf göndererek bizlerle paylaştılar.

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Tarihi postane restore bekliyor
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Fotoğrafta görülen yerin Mağusa’daki tarihi eski postahane binası olduğunu belirten vatandaşlarımız “Tarihi eserler gözümüzün önünde yok oluyor. Mağusa'nın adeta yıkıma terk edilmiş en güzel tarihi binası” dediler.

Yıllardır ne zaman restore edilecek ne zaman bir müze ya da kütüphane veya devlet konuk evi olabilecek diye beklediklerini belirten duyarlı vatandaşlarımız, Turizm konusunda ülkeye turist gelmediğinden yakındığımızı ancak gelen turistlere gösterecek tarihi yerlere ise sahip çıkmadığımızı belirttiler.

Bu binanın restore edilerek farklı bir görünüme sahip olabileceğini ifade eden duyarlı vatandaşlarımız “Restore edilerek ışıklandırılması sonrasında akşamları ışıkları yanacak Buckingham Palace misali” gibi bir hayalleri olduğunu kaydettiler.

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