Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı duyarlı vatandaşlarımız, ülkemizin çok önemli tarihi eserleri barındıran bir ülke olduğunu ancak bu tarihi eserlere sahip çıkamadığımızı dile getirerek, bize gönderdikleri bir fotoğrafla sitemlerini paylaştılar.

Fotoğrafta görülen yerin 1828 yılına ait, ayakta kalabilen belki de en önemli Osmanlı meydan çeşmesi olduğunu belirten vatandaşlarımız “Aylardır hemen önünde bir inşaat atığı damperi. Nerdeyse çeşmeye değecek. Ali Ruhi Efendinin bu hayratı üzerindeki nefis kitabe Kıbrıs Türklerinin yetiştirdiği en büyük hattat Feyzullah Dedenin eseri. Nesih yazım ve istif şeklinin Kıbrıs’taki en önemli kitabelerinden biri” olduğunu ifade ettiler.

Bu nadide eserin bir kamyon şoförünün yapacağı küçük bir hatayla yıkılıp yok olabileceğine dikkat çeken vatandaşlarımız “Lefkoşa’nın bu güzide anıtını görüntülemeğe gelen turistlerin görüp göreceği sadece bu rezalet. Tarihi eserlere verilen değer bu olmamalı” dediler.

İşin ilginç yanının ise Eski Eserler Dairesi ve Turizm Bakanlığının bu eserden sadece 100 metre uzaklıkta olduğuna dikkat çeken vatandaşlarımız “Yani ilgisiz ilgililerimizin her gün geçtikleri yolun üstünde. Küçük Medrese Çeşmesi yıkılırsa, kitabesi harap olursa yerine uyduruk bir "şehida" mezarı dikeriz olur biter” diyerek sitemlerini paylaştılar..