Tapınak Şovalyesi değil zeytin dikin

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı Girne sakini vatandaşlarımız, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü’nün seçildiği günden beridir Girne’nin daha çağdaş bir hüviyete kavuşması için canla başla çalıştığını, ancak bu yıl yapılan Zeytinlik Festivali’nde köy meydanına dikilen Tapınak Şovalyeleri’ni simgeleyen heykelin bu etkinliğe gölge düşürdüğünü savundular.

Vatandaşlarımız, Girne Belediye Başkanı Güngördü’ye seslenerek “Seçildiğiniz günden itibaren güzel Girne’mizi daha güzel, daha çağdaş bir hüviyete kazandırmak için göstermiş olduğunuz yoğun çaba ve mesaiden dolayı sizi tebrik ediyoruz. Bu yıl düzenlenen Zeytinlik Festivali ile ilgili olarak festivalin güzelliğini, amacını gölgede bırakan talihsiz bir olaya şahit olduk” dediler.

Vatandaşlarımız, Zeytinlik köy meydanına dikilen ve ileride köy içerisindeki Garip Dede mezarı yanında bulunan küçücük yeşil alana dikilmesi planlanan kültürümüz ve tarihimizle bağdaşmayan Tapınak Şovalyeleri Heykeline Başkanın duyarsız kalmasının bir yana bu olaya onay verip destek vermesinin Kıbrıslı Türk olarak kendilerini çok üzdüğünü ifade ettiler.

Nidai Güngördü’den taleplerini bize ileten vatandaşlarımız “Sayın Güngördü, sizden talebimiz vermiş olduğunuz bu kararın tekrardan gözden geçirilmesi ve yeşil alana masum, kadın, çoluk çocuk demeden insanları kılıçtan geçiren barbar Tapınak Şovalyeleri heykeli yerine bölgenin kültürünü yansıtan zeytin ağacı dikilmesidir” diyerek bu konuyat hassasiyet gösterilmesini istediler.