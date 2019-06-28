Tahıl fiyatları bahse konu kesintiler ilave edilerek açıklanmaktadır

Ayaklı Gazete’de geçtiğimiz Çarşamba günü yayınlamış olduğumuz “Çiftçi Üretimden Koparılmak İsteniyor” başlıklı yazımız üzerine Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı tarafından bir açıklama gönderilerek, konuya açıklık getirildi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı tarafından gönderilen yazıyı sizlerle paylaşıyoruz:

“Bakanlığımız, bu yazınızda belirttiğiniz hususlara açıklık kazandırmak için uygulamanın tarafınızla paylaşılmasında fayda mülahaza etmiştir. Şöyle ki;

Zahire üreticilerimizin Toprak Ürünleri Kurumu’na teslim ettikleri ürünlerinden Belediyeler Yasası’nın 94(5). maddesine atfen brüt tutar üzerinden %1,5 oranında Belediye Tartı Harcı ile Gelir ve Vergi Yasalarına atfen brüt tutar üzerinden %1 Stopaj kesintisi yapılarak bahse konu kesintileri hak sahibi Kurumlara aktarmaktadır. Bu kesintiler yasal bir zorunluluk olup, ürün maliyet çalışmalarında ulaşılan maliyetlere bahse konu %3,5 oranındaki kesinti ilave edilerek alım fiyatı saptanmaktadır. Bu nedenle kesilen bu meblağların üreticilerimizin gelirlerine herhangi bir olumsuz yansıması olmamaktadır.

Yine üreticilerimizin ihtiyaç duydukları zamanda finansmana ulaşabilmelerini amacıyla Toprak Ürünleri Kurumu bankalar nezdinde girişimler yapmış ve neticede olumlu yanıt alabildiği bir yerel banka ile bu hususta Protokol imzalamıştır. İmzalanan Protokolde zahire üreticilerimizin menfaatlerini koruyucu tüm önlemler alınmış ve takip sistemleri oluşturulmuştur. Tamamıyla zahire üreticilerimizin inisiyatifinde olan ve zahire üreticilerimizin talep etmeleri halinde ödemelerini istedikleri oranda alabilecekleri bu uygulama ile üreticinin ihtiyaç duyduğu finansman ihtiyaç duyduğu zamanda ulaşmasına olanak sağlanması amaçlanmıştır.

Konuyu bilgilerinize getirir, saygılarımızı sunarız.”