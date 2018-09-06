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Sürücüye bulmaca çözdüren uyarı levhası

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Sürücüye bulmaca çözdüren uyarı levhası
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Ayaklı Gazete’ye Mağusa bölgesinden ulaşan vatandaşlarımız, yollarımızın her geçen gün bozulması yetmezmiş gibi yol uyarı levhalarının fotoğrafta görüldüğü gibi sürücülere işkence çektirmesinin ayrı bir olay olduğunu söyleyerek sitemlerini dile getirdiler.

Fotoğrafta görülmemesine karşın ağacın arkasında yol uyarı levhasının bulunduğunu söyleyen vatandaşlarımız, “Bilin bakalım bu levhalarda neyi anlatıyorlar. Tam bir bulmaca gibi. Ancak bu uyarı levhasının görülmemesi nedeniyle ilerde virajlanan yolu gece vakti fark etmeyen bir sürücü yoldan da çıkabilmektedir” dediler.

Karayolları Dairesi çalışanlarının esas görevinin yollardaki eksiklikleri ve bozuklukları tespit ederek düzeltmek olduğunu anlatan vatandaşlarımız “Ancak, bizim ülkemizde Karayolları Dairesi çalışanları herhalde sadece masa başında görev yapıyor” diyerek sözlerini tamamladılar.

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