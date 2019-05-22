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Sürücüler refüj temizliğinden memnun kaldı

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, ülkede yaz aylarının gelmesine ramak kalmasına karşın hava sıcaklıklarının yazı aratmadığını ve bu nedenle yangın tehlikesinin çok yüksek olduğuna dikkat çekerek, belediyelerin ve Karayolları Dairesi’nin yürüttüğü yollardaki kuru ot temizliğinin çok yerinde olduğunu ifade ettiler.

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Sürücüler refüj temizliğinden memnun kaldı
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Vatandaşlarımız, bütün kış hiçbir ot temizliği yapılmayan Lefkoşa-Mağusa anayolunun Haspolat ile Hamitköy arasındaki orta refüj ile yol kenarlarının yaklaşık bir haftadır temizlenmeye başlandığını gördüklerini belirterek, bu temizliğin ilerleyen günlerde yaşanabilecek bir yangının önüne geçeceğini savundular.

Orta refüjde kuru otlardan adeta dağların oluştuğunu gözlemlediklerini söyleyen vatandaşlarımız yol kenarlarında ise daha çok pet şişe ve diğer atıklardan oluşan molozların yığınlar haline getirildiğini ifade ettiler.

Bu temizliğin tüm yollarda yapılmaya devam ettiğini gözlemlediklerini sözlerine ekleyen vatandaşlarımız, hem yol güvenliği hem de yaşanabilecek yangınlar için bu temizliğin sapılmasının şart olduğunu sözlerine eklediler.

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