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Sürücüler isyan etti

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı araç sürücüleri, 1 haftadır başlayan Hamitköy-Haspolat arasındaki yol tamiratı nedeniyle oluşan trafik sıkışıklığının bazı günler kendilerini çıldırttığını dile getirerek isyanlarını bizlerle paylaştılar.

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Sürücüler isyan etti
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Özellikle geçtiğimiz hafta tadilatın başladığı ilk iki gün ile dün Lefkoşa’dan Mağusa istikametine gitmek isteyenlerin yolculuğunun tam bir işkenceye dönüştüğünü belirten sürücü vatandaşlarımız "Yollarımızın tadilatı elbette yapılsın, fakat bu düzende değil. Hamitköy çemberinden Haspolat kavşağı veya UKÜ’ye kadar yaklaşık bir saat de geçtik” dediler.

Bu yol tamiratının yapılırken neden alternatif yolların devreye konulmadığını ve sürücülerin o yollara yönlendirilmediğini veyahut çalışma saatleri dışında yapılmadığını sorgulayan sürücülerimiz “Dünyada bu gibi çalışmalar artık insanlara rahatsızlık ve engel olunmaması için gece veya sabaha yakın saatlerde yapılır biz bunu yapamaz mıyız?" diyerek sitemlerini dile getirdiler.

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