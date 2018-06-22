Sürücüler çukurlardan el aman çekiyor

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, artık sürekli olarak, lastik parçalamaktan veya jant eğriltmekten el aman çektiklerini dile getirerek, bize gönderdikleri bir fotoğrafla sitemlerini aktardılar.

Bize ulaşan vatandaşlarımız gönderdikleri fotoğrafla sitemleri dile getirerek “Burası Çayırova ana yolu. Hangimiz bu çukura düşüp jant eğmedik, bir yetkili çıkıp da doldurmadı. Bu ne duyarsızlıktır anlamıyoruz” dediler.

Bu yoldaki çukurlar gibi ülkenin dört bir yanındaki anayollardaki çukurlardan dolayı araçların haşat olduğunu, ayrıca birçok sürücünün kaza yaptığını iddia eden vatandaşlarımız, bu yollara yakın zamanda bakım yapılmazsa kendilerinin en yakın zamanda bu çukurlara birer çiçek ekeceklerini sözlerine eklediler.

Avrupa’da bu yöntemin hükümetleri protesto etmek amacıyla son zamanlarda yapıldığına vurgu yapan vatandaşlarımız, bunun ülkemizde de yapılmasının zamanı geldiğini belirttiler.