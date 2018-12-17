Surların üzerinde oluşan göçük tehlike saçıyor

Ayaklı Gazete’ye Lefkoşa’dan ulaşan duyarlı bazı vatandaşlarımız, Lefkoşa’nın tarihi surlarının bulunduğu sokakta son yağmurlar sonrasında oluşan göçük nedeniyle oldukça büyük bir tehlikenin kol gezdiğini dile getirdiler.

Duyarlı vatandaşlarımız "Lefkoşa'da Ovis ve Alice Kafelerinin tam karşısında tarihi surların hemen dibinde yağmurlardan sonra içine bir insanın sığacağı göçük var. Gelecek bir sağanakta bu delik daha da büyüyecek” diyerek bu göçüğün daha da büyümemesi için yetkilileri göreve davet ettiler.

Bu yoldaki göçüğün hem surları hem de insan güvenliğini tehdit eden bir durum olduğunu belirten duyarlı vatandaşlarımız “Hiçbir uyarıcı önlem ve levha yok. Gece karanlığında içine biri düşse kim sorumlu olacak?" diyerek sitem ettiler.