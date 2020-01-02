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Surlariçi’ne 24 saat trafik polisi şart

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan Lefkoşa’nın en eski yerleşim yerlerinden olan Surlariçi bölgesinden bazı esnaflar, bölgede eskiden olduğu gibi polis karakolu olması gerektiğini ifade ederek bunun sebeplerini dile getirdiler.

Surlariçi’ne 24 saat trafik polisi şart

Surlariçi esnafları, özellikle son zamanlarda çok fazla dikkatlerini çeken bir durumun Girne Caddesi olarak bilinen yolun, bazı sürücüler tarafından adeta yarış pisti gibi kullanılması olduğunu iddia ettiler.

Bazı sürücülerin ise araçlarındaki müzik setinin oldukça yüksek sesle Surlariçi’nde dolaştığını dile getiren vatandaşlarımız, “Bu araçlar yoldan geçerken adeta camlar yerinden sökülecek gibi oluyor. Bu şekilde yüksek sesle müzik dinleyerek ne anlıyorlar acaba” diyerek sitem ettiler.

Surlariçi’nde 24 saat devriye atacak trafik polislerinin şart olduğunu belirten vatandaşlarımız, özellikle akşam saatlerinde süratli araç kullananların tespit edilmesi ve cezalandırılması gerektiğini sözlerine eklediler.

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