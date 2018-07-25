Surlariçi’ndeki Suriyeli dilenciler usandırıyor

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, ülkemizde son zamanlarda artış gösteren Suriyeli kişilerin birçoğunun karınlarını doyurmak için çalışmaya başladığını ancak bazılarının ise fotoğrafta görüldüğü gibi dilencilik yaparak para toplayıp, karınlarını doyurduklarını kaydettiler.

Özellikle Lefkoşa’nın Surlariçi bölgesinde son zamanlarda oldukça fazla şekilde görülen Suriyeli dilencilerin Girne Caddesi boyunca birçok yerde kucaklarında çocuklarıyla para dilendiklerini ifade eden vatandaşlarımız, bu kişilerin özellikle vatandaşların çok fazla uğradığı işyerleri önlerinde dilencilik yaptıklarını kaydettiler.

Bu Suriyeli dilencilerin zaman zaman yoldan geçen vatandaşları rahatsız eder şekilde dilendiklerini de belirten vatandaşlarımız, Lefkoşa Belediyesi ekiplerinin birçok kez bu kişileri topladıklarını ancak yine de dilenmekten vazgeçmediklerini gözlemlediklerini kaydettiler.