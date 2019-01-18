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Surlariçi’nde kaldırımlarda yürümek zor

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı Lefkoşa sakini vatandaşlarımız, Lefkoşa’nın özellikle Surlariçi bölgesinin her geçen gün köy haline dönüştüğünü ve sokaklarında yürümenin oldukça tehlikeli olduğunu savunarak bize gönderdikleri bazı fotoğraflarla sitemlerini dile getirdiler.

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Surlariçi’nde kaldırımlarda yürümek zor
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Son zamanlarda Surlariçi’nde yürüyüş yaptıkları zaman başta fotoğrafta görülen rögar çukuru gibi daha birçok yerin çukurlarla dolu veya dubaların kopuk veya eğilmiş şekilde olduğunu ifade eden vatandaşlarımız, bu nedenle sokaklarda yürümenin tehlikeli olduğunu iddia ettiler.

Belediye zabıtalarının gezerek ceza kesmek yerine bu kırık rögar kapaklarını veya tehlike arz eden dubaları tespit ederek tamirini gerçekleştirmesi gerektiğini söyleyen vatandaşlarımız, birilerinin canının yanmaması için harekete geçilmesi gerektiğini sözlerine eklediler.

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