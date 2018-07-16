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Surlariçi halkı isyanda

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Surlariçi halkı isyanda
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Ayaklı Gazete’ye ulaşan haberlere göre, Lefkoşa’nın en eski yerleşim yeri olan Surlariçi bölgesinde yaşayan vatandaşlarımız yaz aylarının başlaması sonrasında geceleri yaşanan gürültü kirliliği nedeniyle isyan noktasına geldikleri kaydedildi.

İsyanlarını sosyal medyadan dile getiren bazı Surlariçi sakinleri isyanlarını şöyle aktardılar:

“Havalar ısınmaya başladığı günden beridir Surlariçi’nde ve civarında yaşayan kişiler olarak bir sorunumuz var. Gece geç saatlere kadar devam eden açık alanda yapılan yükse sesli müzik! En basitinden bizleri anlamanız için söyleyelim: U-YU-YA-MI-YO-RUZ!

Hani o Lefkoşa gecelerinin pırıl pırıl serini vardır ya... Artık o serinde camlarımız açık, evimizde dinlenip uyuyamıyoruz... Ya camları açamıyoruz veya camlarımız müzik sesinden bangır bangır sallanıyor!

Neden mi?

Eskiden konut olarak kullanılan evleri kiralayarak bar olarak işleten ve evlerimizin yanında açık alanda stad konseri gerçekleştiren mekanlar yüzünden!

Son yıllarda Surlariçi’nin “canlanması” şeklinde reklam edilen bir olgu vardır. Bu olgu da nedense Surlariçi’nde hayatını sürmekte olan bölge sakinlerinin işlerinden çıkarak evlerine dinlenmeye döndükleri saatlerde bölgede trafiği ve gürültüyü artırmak, park problemi yaratmak, yüksek desibelde müzik yapmak ve barlardan ötürü kavga çıkacak, gerginlikler yaşanacak ortamlar oluşmasına yol açmaktadır. Özetle, Surlariçi’nin canlanması plansız ve sağlıksız bir dönüşüm ile gerçekleştirilmektedir. Her ne açılım yapılacaksa, bu; konutları kovmayacak şekilde olmalıdır.”

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