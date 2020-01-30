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Sular, yolu yok etti

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan Hamitköy sakini bir vatandaşımız, geçtiğimiz gün Hamitköy ile Taşkent arasında yaptığı doğa gezintisinde karşılaştığı manzara karşısında duyduğu endişeyi bizlerle paylaşarak Orman Dairesi yetkililerini göreve davet etti.

Sular, yolu yok etti

Ülkemizin bazı bölgelerinde geçtiğimiz haftalarda yağan yoğun yağmurların ova ve yangın yollarında büyük tahribat yaptığını gözlemlediğini aktaran vatandaşımız, “Fotoğrafta görülen yer Hamitköy ile Taşkent arasında kalan ve Gabborona ile Cehennem Dereleri olarak bilinen bölgede de yangın yolları, sel sularının kurbanı oldu” dedi.

Yoğun ağaçlandırmanın olduğu bölgeye açılan yangın yolunun, ortadan ikiye ayrılırken, karşıya geçişin imkansız hale geldiğini fotoğrafta da görebileceğimizi dile getiren vatandaşımız, yaz aylarında olası bir yangın durumunda itfaiye araçlarının bölgeye giremeyecek endişeni taşıdığını ifade etti.

Bu bölgenin toprak yapısının benzeri birçok bölge de olduğunu belirten vatandaşımız, şiddetli yağışlara karşı toprağın erozyona uğramaması için farklı ağaç türlerinin bu bölgelere dikilerek toprağın tutulmasının sağlanması gerektiğini sözlerine ekledi.

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