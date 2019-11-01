banner255
banner69
182 0
Siyasetçiler çarşı pazara çıkmıyor mu?
Siyasetçiler çarşı pazara çıkmıyor mu?
32 0
 
Erhan- Dümenci ikilisi şampiyonluğa sürdü
Erhan- Dümenci ikilisi şampiyonluğa sürdü
35 0
Acapulco Sports Park büyülüyor
Acapulco Sports Park büyülüyor
134 0
Okul önündeki kaldırım park yeri mi?
Okul önündeki kaldırım park yeri mi?
22 0
GAÜ gençleri ile yürüyecek
GAÜ gençleri ile yürüyecek
19 0
"Şu anda kimse kaza sebebine dair açıklama yapmamalı"
231 0
banner82

Sosyal Sigorta maaşı alanlar isyan etti

banner27

Ayaklı Gazete’ye bazı sigortalı vatandaşlarımız emeklilik aylığı aldıkları sosyal sigortalardan maaşlarının kesildiğini ifade ederek bunun sebebinin bildirim yapılmadığı için olduğunu kendilerine söylendiğini ancak bunun gerçekleri yansıtmadığını vurguladılar.

Sosyal Sigorta maaşı alanlar isyan etti
banner267

Vatandaşlarımız, bildirim için Eylül ayı sonuna kadar herhangi bir form almadıkları gibi bağlı oldukları bölgenin Sosyal Sigortalar Dairesi’ne giderek bu konuyu aktardıkları zaman kendilerine ‘Senin bildirim yapmana gerek yok. Zaten geçen yıldan sisteme dahil oldun’ denilerek bildirim yapmalarının engellendiğini savundular.

“Çıkıp bir yetkili açıklasın. 2000 kişiye bu yıl yoklama formları ulaştırılmadı. Postadan mı yoksa Sosyal Sİgortalardan mı kaynaklandı bu? Olan vatandaşa oldu” diyen vatandaşlarımız son gün listelerin Sosyal Sigortalara ulaştığını, oradaki memurlar sağolsunlar listelerce insan aradığını vurguladılar.

Dün itibariyle yapılan açıklamada İki bin sigortalının maaşının kesildiğinin duyurulduğunu söyleyerek “Eeee kimin bu hata? Vatandaş zaten ayı zor getirir. Bu ay parasını alamayınca ne yeyip ne içecek” diyerek isyanlarını dile getirdiler.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.