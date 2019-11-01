Sosyal Sigorta maaşı alanlar isyan etti

Ayaklı Gazete’ye bazı sigortalı vatandaşlarımız emeklilik aylığı aldıkları sosyal sigortalardan maaşlarının kesildiğini ifade ederek bunun sebebinin bildirim yapılmadığı için olduğunu kendilerine söylendiğini ancak bunun gerçekleri yansıtmadığını vurguladılar.

Vatandaşlarımız, bildirim için Eylül ayı sonuna kadar herhangi bir form almadıkları gibi bağlı oldukları bölgenin Sosyal Sigortalar Dairesi’ne giderek bu konuyu aktardıkları zaman kendilerine ‘Senin bildirim yapmana gerek yok. Zaten geçen yıldan sisteme dahil oldun’ denilerek bildirim yapmalarının engellendiğini savundular.

“Çıkıp bir yetkili açıklasın. 2000 kişiye bu yıl yoklama formları ulaştırılmadı. Postadan mı yoksa Sosyal Sİgortalardan mı kaynaklandı bu? Olan vatandaşa oldu” diyen vatandaşlarımız son gün listelerin Sosyal Sigortalara ulaştığını, oradaki memurlar sağolsunlar listelerce insan aradığını vurguladılar.

Dün itibariyle yapılan açıklamada İki bin sigortalının maaşının kesildiğinin duyurulduğunu söyleyerek “Eeee kimin bu hata? Vatandaş zaten ayı zor getirir. Bu ay parasını alamayınca ne yeyip ne içecek” diyerek isyanlarını dile getirdiler.