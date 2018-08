Zeki Çeler, sadece Güney’den uçarak, ucuz bilet popülizmine sarılarak yaralamadı toplumu... cebine her ay 13 bin TL giren birisinin pahalı bileti öne sürmesi toplumla dalga geçme değil de nedir? onca biriken sorun, belirlenmeyen asgari ücret, ödenemeyen ilaç paraları vs vs vs dururken... Bakanlar Kurulu peşi sıra toplanırken... herşeyi geride bırakarak tatil için Ürdün’e gitti. Şımarıklığın sonu yok, savunma şekli daha da rezalet...

(Hüseyin Ekmekçi)

Niye kızıyoruz Zeki'ye ama? Hepimiz benzeri şekilde davranmıyor muyuz? Okullarımız döküldüğü için öğretmenler bile çocuklarını özel okulda ya da güneyde okutuyor. Geçenlerde değil mi, bir hastahanemizin baş hekimi Yakın Doğu'da tedavi edilmeyi kendi çalıştırdığı devlet hastahanesine tercih etmişti. Hastalarımızı Sağlık sistemimiz çalışmadığı ve döküldüğü için ya Güney'e ya Türkiye'ye ya da Suat'a götürmek için gerekirse borca girmiyor muyuz? Sanayici iş insanları vatandaşın güneyden alışveriş yapmasından şikayet ederken, eşleri kendi alışverişlerini ve yeme içme partilerini orada yapmıyorlar mı? Kıbrıslı'dan daha ucuz olduğu için işçiyi dışardan getirmiyor muyuz? Zeki de hükümet arkadaşlarına inat, İstanbul üzerinden daha pahalıya ve yorucu bir yolculuk yerine, direk Ürdün'e uçmak için pavyona dönüşmüş aşırı pahalı Ercan'ı kullanma yerine, Baf havaalanını kullanmış.....

(Mete Hatay)

Zeki Çeler, bazılarının alışık olduğu gibi devletin parasıynan kesecekti biletçikleri, gözlem ziyareti diye de kaktıracaktı otel, motel, yeme, içme ve bilimum giderleri o zaman 1 numaralı vatanperver olurdu. Çalmaya mükemmel kılıf uyduranlardan akıl alması lazım bundan sora. Olmadı şimdi Demek bizim Çalışma Bakanı çok enayi keriz ya sen cebinden uçak parası tatil masraflarını cebinden harcasın hiç eski bakanlar ve diğerleri gibi avanta devlete masraflarını ödetmedin örnek çocuğun diploma töreni tatil masraflarını devlete ödetenlerden örnek almadın gerçekten devlet deniz yemeyen domuz gibi…

(Niyazi Ergülen)

“El alem ne der” deyip, ertelediğimiz mutluluklarımız var bizim. Kim ulan bu El alem. Hiçbirşey ertelemeye gelmez keyfinize göre yaşayın

(Serkan Şah)

Tuhaf bir coğrafyadayız, aklına gelen biraz da sermaye bulursa bir yercik açar, sonra gelsin manşet "esnaf batıyor" (!) eczane açma krizi de yaşandı, her 3 adımda berber kasap, süpermarket gerçeğimiz de var ama kimse de kısıtlamayı kabul etmez "ne yani buna da yasak" serzenişlerini şimdiden duyar gibiyim; amma kuzeyde 7, güneyde 17 kişiye bir iş yeri, durum bu!

(Murat Kanatlı)