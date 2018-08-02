Yani şimdi bugün tatildir... ve senelerdir, herkes da razıdır ha!

maksat "rahatımız bozulmasın" da içerik ne isterse o olsun...

o halde ne diyelim...

"iyi direnişler...."

"toplumsal varoluşlar..."

(Cenk Mutluyakalı)

1 Ağustosları,20 Temmuzları,15 Kasımları coşkuyla kutlarız.Resmi geçitler,törenlerle,tanklar,tüfekler ve havai fişeklerle dünyaya meydan okuruz.Bu anlamda çok başarılıyız.Üstümüze de hiç yoktur.Dünyaya mesajlar veririz ama nedense sadece biz duyarız. Vatanı kurtardığımızı,cumhuriyeti kurduğumuzu ve yaşatmak için çaba sarf ettiğimizi dilimize dolarız.Bayram ertesi de bunların hepsini unutur, her zamanki mentalitemizle devleti yönetmeye çalışırız.Aslında çalışır gibi yapar,günü geçiririz. Batmadık banka,kurum bırakmayız.Devleti soyanlara dokunmayız.Suç işleyenlerin hep yanına kalır buralarda.Dengesiz maaş politikasından,sosyal devlet anlayışına,sağlık hizmetlerine kadar birçok alanda sefilleri oynarız.Ek gelir kaynakları yaratmada sınıfta kalırız.Bu yüzden vergilerle,zamlarla oynarız.Kontrolsüz nüfus ve artan kriminal olaylara seyirci kalırız.Kısaca sadece bayramları kutlar , diğer günleri de bireysel anlamda bayram etmeye çalışırız...

(Ahmet Ersöz)

Gündemimiz kamu maaşlarına yansıyan hayat pahalılığının kaç para olduğu mu, yoksa Ankara'nın Afrika gazetesine açtığı dava mı...???

Tarihinde sadece para için Meclis basmış bir halka ben de amma soru sorarım ha...???

"Birlik-Mücadele-Dayanışma", bana bir masal anlatsana…

(Mahmut Anayasa)

Meyve Sebzede fiyat İstanbul Nişantaşı! Kalitede G.Mağusa Belediye Çöplüğü! Utanan?

(Eralp Şerifoğlu)

Halen sorunları yerinde inceliyoruz... daha Ne gibi bir saptamaya ihtiyaç var? İnceliyoruz... İnceldiği yerden koptu, daha nesini inceleceğiz?

(Hüseyin Ekmekçi)

27 lira okkası alınan kuzu %50 fire verse ki vermez. Ciğer 2 veya 3 e bölünür satılır , bana, bumbar, kelle, deri hep satılır. Okkası 40 de kilosu 32 . Satış fiyatı 75 ayıp günahtır yahu.

(Emirali Tatlıdil)